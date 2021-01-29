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Василий Лановой
Василий Лановой
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Василий Лановой
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Дата рождения
16 января 1934
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
28 января 2021
Карьера
Актер
Биография Василия Ланового
Родился 16 января 1934 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Василия Ланового
Чужой дед
драма
2017, Россия
4.0
Тайна Снежной королевы
фэнтези, сказка
2016, Россия
3.0
Три мушкетера
исторический, приключения
2013, Россия
3.0
Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой
драма, приключения
2004, Россия
0.0
Ночь на кордоне
драма, военный
2001, Россия
0.0
Барышня-крестьянка
1995, Россия
6.0
Бес в ребро
криминал, детектив
1990, СССР
5.0
Приступить к ликвидации
криминал
1984, СССР
6.0
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Ушел из жизни актер Василий Лановой
Артист был госпитализирован еще в начале января.
Написать
29 января 2021 16:02
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Как в плохом кино: вот как живет вдова Ланового спустя год после его смерти
Актриса готовится к конкурсу чтецов, посвященному памяти ее мужа, и к вечеру его памяти в их родном театре.
1 комментарий
28 января 2022 19:30
«В больнице с супругой»: в театре рассказали о состоянии заболевшего COVID Василия Ланового
Опасности для здоровья актера нет, но медики решили подстраховаться и оставить его под своим наблюдением.
Написать
19 января 2021 08:45
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