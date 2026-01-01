Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Мурат Серезли
Murat Serezli
Киноафиша
Персоны
Мурат Серезли
Мурат Серезли
Murat Serezli
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.5
Гора 2
(2016)
7.8
Лейла
(2024)
5.9
Ошибка подключения
(2025)
Фильмография Мурат Серезли
Любовь вне времени
вертикальный сериал, мелодрама
2025, Турция
5.9
Ошибка подключения
Baglanti Hatasi
драма
2025, Турция
7.8
Лейла
драма, мелодрама
2024, Турция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.5
Гора 2
Dag II
драма, военный
2016, Турция
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