Алексей Глазырин
Aleksey Glazyrin
Алексей Глазырин
Aleksey Glazyrin
Дата рождения
1 августа 1922
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
13 апреля 1971
Место рождения
Глазов, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.3
Война и мир: 1812 год
(1967)
7.9
Белорусский вокзал
(1970)
7.7
Живые и мертвые
(1963)
Фильмография Алексей Глазырин
7.9
Белорусский вокзал
Belorusskiy vokzal
драма
1970, СССР
6.2
Севастополь
Sevastopol
драма
1970, СССР
7.7
Щит и меч
Shchit i mech
военный, драма, приключения
1968, СССР / Польша / ГДР
6
Карантин
Karantin
драма
1968, СССР
7.2
Короткие встречи
Short Encounters
мелодрама
1967, СССР
7.4
Вий
Viy
ужасы, комедия
1967, СССР
8.3
Война и мир: 1812 год
Voyna i mir III: 1812 god
драма, исторический, военный
1967, СССР
6.1
Ярость
Rage
драма
1966, СССР
6.6
На диком бреге
Na dikom brege
драма
1966, СССР
7.7
Живые и мертвые
Zhivye i myortvye
драма, военный
1963, СССР
5.8
В погоне за славой
V pogone za slavoy
драма
1956, СССР
