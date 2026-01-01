Оповещения от Киноафиши
Алексей Глазырин Aleksey Glazyrin
Алексей Глазырин

Алексей Глазырин

Aleksey Glazyrin

Дата рождения
1 августа 1922
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
13 апреля 1971
Место рождения
Глазов, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Актёр ужасов

Фильмография Алексей Глазырин

Жанр
Год
Белорусский вокзал 7.9
Белорусский вокзал Belorusskiy vokzal
драма 1970, СССР
Севастополь 6.2
Севастополь Sevastopol
драма 1970, СССР
Щит и меч 7.7
Щит и меч Shchit i mech
военный, драма, приключения 1968, СССР / Польша / ГДР
Карантин 6
Карантин Karantin
драма 1968, СССР
Короткие встречи 7.2
Короткие встречи Short Encounters
мелодрама 1967, СССР
Вий 7.4
Вий Viy
ужасы, комедия 1967, СССР
Война и мир: 1812 год 8.3
Война и мир: 1812 год Voyna i mir III: 1812 god
драма, исторический, военный 1967, СССР
Ярость 6.1
Ярость Rage
драма 1966, СССР
На диком бреге 6.6
На диком бреге Na dikom brege
драма 1966, СССР
Живые и мертвые 7.7
Живые и мертвые Zhivye i myortvye
драма, военный 1963, СССР
В погоне за славой 5.8
В погоне за славой V pogone za slavoy
драма 1956, СССР
