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Эльжбета Окупская
Эльжбета Окупская Elżbieta Okupska
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Эльжбета Окупская

Elżbieta Okupska

Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Воячек 6.9
Воячек (1999)
Я - убийца 6.9
Я - убийца (2016)
Лабиринт чудовищ 5.7
Лабиринт чудовищ (2024)

Фильмография Эльжбета Окупская

Лабиринт чудовищ 5.7
Лабиринт чудовищ Cisza nocna
ужасы 2024, Польша
Смотреть трейлер
Брижит Бардо навсегда 5.6
Брижит Бардо навсегда Brigitte Bardot cudowna
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Я - убийца Jestem morderca
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Воячек 6.9
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биография, драма 1999, Польша
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