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Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Эльжбета Окупская
Elżbieta Okupska
Киноафиша
Персоны
Эльжбета Окупская
Эльжбета Окупская
Elżbieta Okupska
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.9
Воячек
(1999)
6.9
Я - убийца
(2016)
5.7
Лабиринт чудовищ
(2024)
Фильмография Эльжбета Окупская
5.7
Лабиринт чудовищ
Cisza nocna
ужасы
2024, Польша
Смотреть трейлер
5.6
Брижит Бардо навсегда
Brigitte Bardot cudowna
драма
2021, Польша
6.9
Я - убийца
Jestem morderca
криминал, драма, детектив
2016, Польша
6.9
Воячек
Wojaczek
биография, драма
1999, Польша
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