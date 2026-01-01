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Фильмография
Лиззи Фриман
Lizzie Freeman
Киноафиша
Персоны
Лиззи Фриман
Лиззи Фриман
Lizzie Freeman
Дата рождения
5 ноября 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Оклахома, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.8
Невероятные приключения Джоджо
(2012)
8.7
Удивительный цифровой цирк
(2023)
8.6
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
(2026)
Фильмография Лиззи Фриман
8.6
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
The Amazing Digital Circus: The Last Act
приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
2026, Австралия / США
Смотреть трейлер
6
Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки
аниме , ужасы
2023, Япония
7.4
Моя любовь девятьсот девяносто девятого уровня к Ямаде
комедия, аниме , мелодрама
2023, Япония
8.7
Удивительный цифровой цирк
комедия, ужасы
2023, Великобритания/Австралия/США
6.4
Мир Лидейл
аниме , приключения, мини-сериал
2022, Япония
6.4
Приключения Рилаккумы в парке развлечений
аниме
2022, Япония
6.3
Сильнейший мудрец низшей эмблемы
аниме , фэнтези, мини-сериал
2022, Япония
5.6
AMAIM: Воин на пограничье
драма, боевик, аниме , фантастика
2021, Япония
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