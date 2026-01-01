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Лиззи Фриман Lizzie Freeman
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Лиззи Фриман

Lizzie Freeman

Дата рождения
5 ноября 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Оклахома, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник, Герой фэнтези

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Невероятные приключения Джоджо 8.8
Невероятные приключения Джоджо (2012)
Удивительный цифровой цирк 8.7
Удивительный цифровой цирк (2023)
Удивительный цифровой цирк: Последний акт 8.6
Удивительный цифровой цирк: Последний акт (2026)

Фильмография Лиззи Фриман

Удивительный цифровой цирк: Последний акт 8.6
Удивительный цифровой цирк: Последний акт The Amazing Digital Circus: The Last Act
приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма 2026, Австралия / США
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Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки 6
Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки
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Удивительный цифровой цирк 8.7
Удивительный цифровой цирк
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