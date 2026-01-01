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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Михаил Кукуюк
Mykhailo Kukuyuk
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Персоны
Михаил Кукуюк
Михаил Кукуюк
Mykhailo Kukuyuk
Дата рождения
11 мая 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Житомир, Украина
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Голос из прошлого
(2018)
7.0
Сказка про деньги
(2017)
6.8
Маркус
(2022)
Фильмография Михаил Кукуюк
6.8
Маркус
мелодрама
2022, Украина/Латвия
6.4
Аквамарин
мелодрама, мини-сериал
2021, Украина
6.8
Следуя за сердцем
мелодрама, мини-сериал
2020, Украина
Первая любовь
мелодрама, драма
2020, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Папик
комедия, мелодрама
2019, Украина
7.3
Голос из прошлого
мелодрама, мини-сериал
2018, Украина
4.8
Сиделка
мелодрама, детектив
2018, Украина/Россия
7
Сказка про деньги
Казка про гроші
сказка, семейный
2017, Украина
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