Агнешка Дигант
Agnieszka Dygant
Дата рождения
27 марта 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.5
Iggy the Eagle
(2025)
7.1
Письма к М.
(2011)
6.7
Неделя из жизни мужчины
(1999)
Фильмография Агнешка Дигант
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Семейный
Год
Все
2025
2024
2018
2015
2011
2008
2006
1999
Все
8
Фильмы
8
Актер
8
7.5
Iggy the Eagle
Iggy the Eagle
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
6.2
Письма к прощанию и возвращению
Listy do M. Pożegnania i powroty
комедия
2024, Польша
Смотреть трейлер
4.8
Женщины мафии
Kobiety mafii
боевик, драма, криминал
2018, Польша
5.6
Письма к М. Часть 2
Listy do M. 2
мелодрама, комедия, драма
2015, Польша
7.1
Письма к М.
Listy do M.
мелодрама, комедия, драма
2011, Польша
5
Сердце на ладони
Serce na dłoni
драма
2008, Польша / Украина
5.1
Ты только люби
Tylko mnie kochaj
комедия, мелодрама
2006, Польша
6.7
Неделя из жизни мужчины
Tydzien z zycia mezczyzny
комедия, драма
1999, Польша
