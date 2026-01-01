Оповещения от Киноафиши
Марк Горонок Mark Goronok
Марк Горонок

Марк Горонок

Mark Goronok

Дата рождения
17 ноября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Герой боевиков

Биография Марка Горонка

Марк Горонок — российский артист театра и кино. Родился 17 ноября 1973 года в закрытом городке Томск-7 (Северск).

В 1996 году окончил Санкт-Петербургскую театральную академию (курс Д. Астрахана). Является ведущим шоу-программ в Зеркальной гостиной.

Служит в Санкт-Петербургском театре «Буфф».

Фильмография Марка Горонка

Жанр
Год
Морские дьяволы 5 3.5
Морские дьяволы 5
боевик, приключения 2011, Россия
Все будет хорошо 6.9
Все будет хорошо Vsyo budet khorosho
мелодрама 1995, Россия
Ты у меня одна 7.5
Ты у меня одна You Are My Only Love
драма 1993, Россия
