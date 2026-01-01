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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Кэтрин Соулигланс
Catherine Soulignac
Киноафиша
Персоны
Кэтрин Соулигланс
Кэтрин Соулигланс
Catherine Soulignac
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Фальшивомонетчик
(2025)
Билеты
Фильмография Кэтрин Соулигланс
7.3
Фальшивомонетчик
L'affaire Bojarski
биография, криминал, драма
2025, Франция / Бельгия
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