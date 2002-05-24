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Нидзико Киёкава
Nijiko Kiyokawa
Киноафиша
Персоны
Нидзико Киёкава
Нидзико Киёкава
Nijiko Kiyokawa
Дата рождения
24 ноября 1912
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
24 мая 2002
Место рождения
Тиба, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.9
Легенда о Нараяме
(1983)
7.3
На дне
(1957)
7.3
Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
(1994)
Фильмография Нидзико Киёкава
7.3
Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
Heisei tanuki gassen pompoko
семейный, анимация, драма, сказка, комедия, аниме
1994, Япония
Смотреть трейлер
7.9
Легенда о Нараяме
Narayama bushikô
драма
1983, Япония
7.3
На дне
Donzoko
драма
1957, Япония
6.7
Чайная церемония
The Teahouse of the August Moon
комедия
1956, США
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