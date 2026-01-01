Скупаю в Fix Price и на «Авито» простые свечи: нашла дома 7 применений, о которых раньше даже не догадывалась

Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться

Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек

Эти 2 сериала только начали выходить, а уже цепляют: что посмотреть в августе-2026 любителям триллеров и детективов

«Интерстеллар», безусловно, крутой, но точно не самый «прибыльный»: зато эти 3 фильма Нолана урвали по $1 000 000 000+

95% критиков в восторге от этой «уморительно смешной» новинки с Джоном Синой: до российских экранов шедевр доберется 10 сентября

3 мини-сериала с 7.3+ на IMDb просто созданы для выходных: №2 «начала смотреть и не смогла остановиться»

Думали, «Майор Гром» любят только в России? А ведь от нашего ответа Marvel в восторге Джеки Чан

Мундир видели, лицо знакомое — а фильм вспомните? Тест на советское кино, где 6 из 6 набирают единицы

Спрятаны в глубине Netflix, а оторваться невозможно: 10 сериалов для тех, кто уже пересмотрел все очевидные хиты типа «Игры в кальмара»