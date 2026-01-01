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Фильмография
Кшиштоф Глобиш
Krzysztof Globisz
Киноафиша
Персоны
Кшиштоф Глобиш
Кшиштоф Глобиш
Krzysztof Globisz
Дата рождения
16 января 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.8
Декалог
(1989)
7.4
Короткий фильм об убийстве
(1988)
Билеты
7.4
Жасмин
(2006)
Фильмография Кшиштоф Глобиш
Песнь кита
Pieśń wieloryba
документальный
2025, Польша
3.5
Мечты полны дыма
Sny pelne dymu
драма
2023, Польша
6.3
Настоящая жизнь Ангелов
Prawdziwe zycie aniolów
драма
2022, Польша
6.3
Pardon
Ulaskawienie
драма
2018, Чехия / Польша / Словакия
6.9
Я - убийца
Jestem morderca
криминал, драма, детектив
2016, Польша
4.5
Срочно (не) требуется мужчина
Facet (nie)potrzebny od zaraz
драма, комедия, мелодрама
2014, Польша
6.2
Камни на шанец
Kamienie na szaniec
драма, военный
2014, Польша
7
Джек Стронг
Jack Strong
биография, криминал, драма
2014, Польша
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