Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Андрей Абрикосов

Андрей Абрикосов

Андрей Абрикосов
Андрей Абрикосов
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 ноября 1906
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
20 октября 1973
Карьера
Актер
Биография Андрея Абрикосова

Родился 14 ноября 1906 года. Симферороль, Российская Империя.

Фильмография Андрея Абрикосова
Руслан и Людмила
Руслан и Людмила
фэнтези 1972, СССР
7.0
Исповедь
Исповедь
драма 1962, СССР
6.0
Поднятая целина
Поднятая целина
драма 1959, СССР
7.0
Дело пестрых
Дело пестрых
криминал, триллер 1958, СССР
0.0
Сердце бьется вновь
Сердце бьется вновь
драма 1956, СССР
0.0
Илья Муромец
Илья Муромец
приключения, сказка, фэнтези, семейный 1956, СССР
6.0
Судьба барабанщика
Судьба барабанщика
драма, приключения 1955, СССР
7.0
Алитет уходит в горы
Алитет уходит в горы
драма, приключения, военный, исторический 1949, СССР
6.0
Все фильмы
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Приложение киноафиши