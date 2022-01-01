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Андрей Абрикосов
Андрей Абрикосов
О персоне
Фильмография
Андрей Абрикосов
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Дата рождения
14 ноября 1906
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
20 октября 1973
Карьера
Актер
Биография Андрея Абрикосова
Родился 14 ноября 1906 года. Симферороль, Российская Империя.
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Фильмография Андрея Абрикосова
Руслан и Людмила
фэнтези
1972, СССР
7.0
Исповедь
драма
1962, СССР
6.0
Поднятая целина
драма
1959, СССР
7.0
Дело пестрых
криминал, триллер
1958, СССР
0.0
Сердце бьется вновь
драма
1956, СССР
0.0
Илья Муромец
приключения, сказка, фэнтези, семейный
1956, СССР
6.0
Судьба барабанщика
драма, приключения
1955, СССР
7.0
Алитет уходит в горы
драма, приключения, военный, исторический
1949, СССР
6.0
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