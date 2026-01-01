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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Лили Санфелиппо
Lily Sanfelippo
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Персоны
Лили Санфелиппо
Лили Санфелиппо
Lily Sanfelippo
Актерское амплуа
Путешественник
,
Герой фэнтези
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
8.1
Бесконечный поезд
(2019)
5.5
Паучок и его удивительные друзья
(2021)
4.3
Сила принцесс
(2023)
Фильмография Лили Санфелиппо
4.3
Сила принцесс
приключения, комедия, семейный
2023, США
5.5
Паучок и его удивительные друзья
боевик, приключения, детский
2021, США
8.1
Бесконечный поезд
приключения, фэнтези, детектив, анимация
2019, США
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Новости о Лили Санфелиппо
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