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Нацуми Каваида
Natsumi Kawaida
Киноафиша
Персоны
Нацуми Каваида
Нацуми Каваида
Natsumi Kawaida
Дата рождения
18 февраля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.6
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(2025)
8.4
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(2025)
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(2023)
Фильмография Нацуми Каваида
Истинные чудотворные рыцари
аниме , фантастика, боевик
2026, Япония
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комедия, фэнтези, мелодрама, аниме
2026, Япония
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Хоть я и бездарная злодейка
драма, аниме , фэнтези
2026, Япония
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ИНН 7722742614
8.4
Лето, когда умер Хикару
аниме , ужасы
2025, Япония
8.6
Первородный грех Такопи
драма, аниме , ужасы, мини-сериал
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В любом случае я влюблюсь в тебя
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Ниндзя и якудза
аниме , боевик, криминал
2025, Япония
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6.3
Атри: Мои дорогие моменты
аниме , драма
2024, Япония
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