Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Нова Элиза
Nova Eliza
Киноафиша
Персоны
Нова Элиза
Нова Элиза
Nova Eliza
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.4
Тёмная легенда о Малине Кунданге
(2025)
5.8
Пункт назначения: Таро
(2025)
5.7
Пункт назначения. Новая кровь
(2025)
Фильмография Нова Элиза
5.8
Пункт назначения: Таро
Mama: Pesan dari Neraka
ужасы, детектив
2025, Индонезия
5.7
Пункт назначения. Новая кровь
Almarhum
драма, ужасы, детектив
2025, Индонезия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Тёмная легенда о Малине Кунданге
Legenda Kelam Malin Kundang
драма, детектив, триллер
2025, Индонезия
Смотреть трейлер
Показать еще
Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды
Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике
Раньше мариновала грибы как все — теперь только «по-южному»: секрет в 1 добавке в маринад
«Баклажан, у вас в Эфиопии все так тесты проходят?»: лишь те, кто выжил в 90-е, закончат 8/8 цитат из «Жмурок»
Это как «Сваты» или даже лучше: Стоянов и Добронравов покорили зрителей в летней новинке — за месяц сборы более 370 000 000 рублей
«И треснул тест напополам, дымит разлом»: пройдут только любители «Дозоров» и те, кто вышел из Сумрака
Свою версию «Иди и смотри» студия Миядзаки сняла только спустя 3 года: истинный смысл этого аниме поняли единицы
«Заяц-робот — технология Старка»: советский «Ну, погоди!» в США официально признали частью киновселенной Marvel
Если любите запутанные расследования: 10 детективов с «Оскаром» и рейтингом IMDb от 7,2 до 8,2
Сначала «убрали» Семенова, теперь и жизнь Фомы поставили на кон — свежие подробности из «Невского-8»
Японцы сняли своего «Брата» сразу после выхода фильма с Бодровым: Балабанов любил эту версию не меньше своей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить