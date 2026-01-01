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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
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Нова Элиза
Нова Элиза Nova Eliza
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Нова Элиза

Nova Eliza

Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр, Герой триллеров

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Тёмная легенда о Малине Кунданге 6.4
Тёмная легенда о Малине Кунданге (2025)
Пункт назначения: Таро 5.8
Пункт назначения: Таро (2025)
Пункт назначения. Новая кровь 5.7
Пункт назначения. Новая кровь (2025)

Фильмография Нова Элиза

Пункт назначения: Таро 5.8
Пункт назначения: Таро Mama: Pesan dari Neraka
ужасы, детектив 2025, Индонезия
Пункт назначения. Новая кровь 5.7
Пункт назначения. Новая кровь Almarhum
драма, ужасы, детектив 2025, Индонезия
Смотреть трейлер
Тёмная легенда о Малине Кунданге 6.4
Тёмная легенда о Малине Кунданге Legenda Kelam Malin Kundang
драма, детектив, триллер 2025, Индонезия
Смотреть трейлер
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