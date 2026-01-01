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Шай Суэди Chay Suede
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Шай Суэди

Chay Suede

Дата рождения
30 июня 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Вила-Велья, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Разорви свое сердце 7.0
Разорви свое сердце (2018)
Пересечение 4.9
Пересечение (2022)
Империя 0.0
Империя (2014)

Фильмография Шай Суэди

Одержимость тобой
Одержимость тобой
драма, мелодрама, детектив 2024, Бразилия
Пересечение 4.9
Пересечение
драма, мелодрама 2022, Бразилия
Разорви свое сердце 7
Разорви свое сердце Rasga coração
драма 2018, Бразилия
Империя
Империя
драма, мелодрама, детектив 2014, Бразилия
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