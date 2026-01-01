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Лиза Лонг Lisa Long
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Лиза Лонг

Lisa Long

Актерское амплуа
Романтическая актриса

Популярные фильмы

Список смертников 7.6
Список смертников (2022)
Чужой: Земля 7.5
Чужой: Земля (2025)
Нулевой канал 7.3
Нулевой канал (2016)

Фильмография Лиза Лонг

Чужой: Земля 7.5
Чужой: Земля
ужасы, фантастика, триллер 2025, США
Игра по правилам миллиардера
Игра по правилам миллиардера
мелодрама, вертикальный сериал 2024, США
Последнее, что он сказал мне 6.3
Последнее, что он сказал мне
драма, триллер, детектив 2023, США
Список смертников 7.6
Список смертников
драма, триллер 2022, США
Расправа 7.3
Расправа
драма, боевик 2019, США
Притворство 6.6
Притворство
драма, криминал, мини-сериал 2019, США
Нулевой канал 7.3
Нулевой канал
драма, ужасы, мистика 2016, США
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