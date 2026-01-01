Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Фильмография
Лиза Лонг
Lisa Long
Киноафиша
Персоны
Лиза Лонг
Лиза Лонг
Lisa Long
Актерское амплуа
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.6
Список смертников
(2022)
7.5
Чужой: Земля
(2025)
7.3
Нулевой канал
(2016)
Фильмография Лиза Лонг
7.5
Чужой: Земля
ужасы, фантастика, триллер
2025, США
Игра по правилам миллиардера
мелодрама, вертикальный сериал
2024, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Последнее, что он сказал мне
драма, триллер, детектив
2023, США
7.6
Список смертников
драма, триллер
2022, США
7.3
Расправа
драма, боевик
2019, США
6.6
Притворство
драма, криминал, мини-сериал
2019, США
7.3
Нулевой канал
драма, ужасы, мистика
2016, США
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