Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Jack Walsh
Jack Walsh Jack Walsh
Киноафиша Персоны Jack Walsh

Jack Walsh

Jack Walsh

Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Фантастический герой

Популярные фильмы

Feelings Are Facts: The Life of Yvonne Rainer 6.8
Feelings Are Facts: The Life of Yvonne Rainer (2015)
Голова-ластик 6.8
Голова-ластик (1977)

Фильмография Jack Walsh

Жанр
Год
Feelings Are Facts: The Life of Yvonne Rainer 6.8
Feelings Are Facts: The Life of Yvonne Rainer Feelings Are Facts: The Life of Yvonne Rainer
биография, документальный 2015, США
Голова-ластик 6.8
Голова-ластик Eraserhead
драма, ужасы, фантастика 1977, США
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов
Стивен Кинг выбрал топ самых жутких злодеев: в списке нет Пеннивайза — эти герои намного страшнее
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше