Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Ясна Андерсон
Jasna Anderson
Киноафиша
Персоны
Ясна Андерсон
Ясна Андерсон
Jasna Anderson
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.5
Острые козырьки: Бессмертный человек
(2026)
Фильмография Ясна Андерсон
7.5
Острые козырьки: Бессмертный человек
Peaky Blinders
исторический, криминал, драма, боевик
2026, Франция / Великобритания / США
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
Выходные отменяются: 5 шикарных детективов для тех, кто уже устал ждать «Первый отдел-6»
10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив
Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить