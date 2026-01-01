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Акаш Хурана
Akash Khurana
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Персоны
Акаш Хурана
Акаш Хурана
Akash Khurana
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.4
Специалист 2 : Месть
(2026)
8.1
Барфи!
(2012)
7.9
Расплата за всё
(2002)
Фильмография Акаш Хурана
8.4
Специалист 2 : Месть
Dhurandhar: The Revenge
боевик, триллер
2026, Индия
Смотреть трейлер
7.3
Сектор 36
Sector 36
триллер
2024, Индия
Смотреть трейлер
7.5
Зара Хатке Зара Бачке
Zara Hatke Zara Bachke
комедия, драма, семейный
2023, Индия
8.1
Барфи!
Barfi!
мелодрама, комедия
2012, Индия
5.7
Жертва
Kurbaan
боевик, криминал, драма
2009, Индия
6.4
Криш
Krrish
мелодрама, приключения, фантастика
2006, Индия
7.9
Расплата за всё
Company
боевик, криминал, драма
2002, Индия
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