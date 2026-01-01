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Ноа Колер Noa Koler
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Ноа Колер

Noa Koler

Дата рождения
24 июня 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

7.7
Стокгольм (2018)
Разбудить медведя 7.7
Разбудить медведя (2018)
Дом в Галилее 6.9
Дом в Галилее (2017)

Фильмография Ноа Колер

Одержимость
Одержимость
триллер 2020, Израиль/Франция
Смерть кино и моего отца 6.6
Смерть кино и моего отца The Death of Cinema and My Father Too
комедия, драма 2020, Израиль / Франция
Разбудить медведя 7.7
Разбудить медведя Le'Heir et Ha'dov
триллер 2018, Израиль
7.7
Стокгольм Stockholm
комедия, драма 2018, Израиль
Дом в Галилее 6.9
Дом в Галилее Bayit Bagalil
драма 2017, Израиль
Сквозь стену 6.5
Сквозь стену Laavor et hakir
мелодрама, комедия 2016, Израиль
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