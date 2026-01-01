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Фильмография
Ноа Колер
Noa Koler
Киноафиша
Персоны
Ноа Колер
Ноа Колер
Noa Koler
Дата рождения
24 июня 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.7
Стокгольм
(2018)
7.7
Разбудить медведя
(2018)
6.9
Дом в Галилее
(2017)
Фильмография Ноа Колер
Одержимость
триллер
2020, Израиль/Франция
6.6
Смерть кино и моего отца
The Death of Cinema and My Father Too
комедия, драма
2020, Израиль / Франция
7.7
Разбудить медведя
Le'Heir et Ha'dov
триллер
2018, Израиль
7.7
Стокгольм
Stockholm
комедия, драма
2018, Израиль
6.9
Дом в Галилее
Bayit Bagalil
драма
2017, Израиль
6.5
Сквозь стену
Laavor et hakir
мелодрама, комедия
2016, Израиль
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