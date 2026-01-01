Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Эмили Беннетт
Emily Bennett
Киноафиша
Персоны
Эмили Беннетт
Эмили Беннетт
Emily Bennett
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
5.9
Кровавое сияние
(2025)
5.0
Вскрытие демона
(2026)
4.9
В одиночестве с тобой
(2021)
Фильмография Эмили Беннетт
5
Вскрытие демона
The Mortuary Assistant
ужасы
2026, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.9
Кровавое сияние
Blood Shine
ужасы, триллер
2025, США
Смотреть трейлер
3.8
Астрал. Игры призраков
Ghost Game
ужасы, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
4.9
В одиночестве с тобой
Alone with You
ужасы, триллер
2021, США
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