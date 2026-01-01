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Эмили Беннетт
Эмили Беннетт Emily Bennett
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Эмили Беннетт

Emily Bennett

Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров

Популярные фильмы

Кровавое сияние 5.9
Кровавое сияние (2025)
Вскрытие демона 5.0
Вскрытие демона (2026)
В одиночестве с тобой 4.9
В одиночестве с тобой (2021)

Фильмография Эмили Беннетт

Вскрытие демона 5
Вскрытие демона The Mortuary Assistant
ужасы 2026, США
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Кровавое сияние 5.9
Кровавое сияние Blood Shine
ужасы, триллер 2025, США
Смотреть трейлер
Астрал. Игры призраков 3.8
Астрал. Игры призраков Ghost Game
ужасы, триллер 2024, США
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В одиночестве с тобой 4.9
В одиночестве с тобой Alone with You
ужасы, триллер 2021, США
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