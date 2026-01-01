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Макико Ватанабэ
Makiko Watanabe
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Макико Ватанабэ
Макико Ватанабэ
Makiko Watanabe
Дата рождения
14 сентября 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Токио, Япония
Рост
166 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.3
Полночная закусочная
(2009)
8.2
Песни о первой любви
(2022)
8.1
Откровение любви
(2008)
Фильмография Макико Ватанабэ
Великий грех Кудзе
драма, криминал, дорама
2026, Япония
6.9
Счастливый конец
Happyend
драма, фэнтези, фантастика
2024, Япония / США / Сингапур
7.9
Капли Бога
драма
2023, США/Япония
8.2
Песни о первой любви
мелодрама, дорама
2022, Япония
7.1
Маленькая, медленная, но стойкая
Keiko, me wo sumasete
драма, спорт
2022, Франция / Япония
7.3
37 секунд
37 Seconds
драма
2019, Япония
6.8
Твоя птица может петь
Kimi no tori wa utaeru / And Your Bird Can Sing
драма
2018, Япония
6.7
Тихая вода
Futatsume no mado
мелодрама
2014, Япония / Франция / Испания
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