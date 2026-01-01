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Мойсес Арисменди
Moisés Arizmendi
Киноафиша
Персоны
Мойсес Арисменди
Мойсес Арисменди
Moisés Arizmendi
Дата рождения
22 апреля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.2
История Хуаны
(2024)
7.9
Эль Чапо
(2017)
6.5
Украденное сердце
(2022)
Фильмография Мойсес Арисменди
8.2
История Хуаны
драма, мелодрама
2024, Мексика
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Нянь
комедия, мелодрама
2023, Мексика
6.5
Украденное сердце
драма, триллер
2022, Мексика
5.8
Требуется папа
Se busca papá
комедия
2020, Мексика
5.8
Побудь отцом
Ahí te Encargo / You've Got This
мелодрама, комедия
2020, Мексика
Любовь вне закона
драма, мелодрама
2018, Мексика
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.9
Эль Чапо
драма, криминал
2017, США
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