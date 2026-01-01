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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Мария Капнист
Mariya Kapnist
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Персоны
Мария Капнист
Мария Капнист
Mariya Kapnist
Дата рождения
22 марта 1913
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
25 октября 1993
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Любовь с первого взгляда
(1975)
7.6
Бронзовая птица
(1974)
7.6
Мы, двое мужчин
(1962)
Фильмография Мария Капнист
6.7
Ведьма
Witch
детектив, драма, фэнтези
1990, СССР
4.1
Поляна сказок
The Glade of Fairy Tales
комедия
1988, СССР
4.6
Сказочный мир Александра Птушко
Skazochnyy mir Aleksandra Ptushko
анимация, биография, семейный
1988, СССР
6.6
Шанс
Shans
приключения, комедия, фэнтези
1984, СССР
5.3
Андрей и злой чародей
Andrey i zloy charodey
семейный, фэнтези
1981, СССР
7.9
Любовь с первого взгляда
Erti nakhvit shekvareba
комедия, мелодрама
1975, СССР
7.6
Бронзовая птица
Bronzovaya ptitsa
приключения
1974, СССР
6.6
Дикая охота короля Стаха
Dikaya okhota korolya Stakha
драма, триллер, мистика
1973, СССР
Онлайн
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Новости личной жизни Мария Капнист
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