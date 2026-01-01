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Шон Майкл
Шон Майкл Sean Cameron Michael
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Шон Майкл

Sean Cameron Michael

Дата рождения
24 декабря 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Кейптаун, ЮАР
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Популярные фильмы

Черные паруса 8.0
Черные паруса (2014)
Наследник 7.4
Наследник (2025)
Тайная власть 7.1
Тайная власть (2018)

Фильмография Шон Майкл

Наследник 7.4
Наследник How to Make a Killing
комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
Смотреть трейлер
Поймай мне убийцу 6.9
Поймай мне убийцу
детектив, криминал, мини-сериал 2024, Великобритания
Людик 5.5
Людик
драма, криминал 2022, ЮАР
Последние дни американской преступности 3.7
Последние дни американской преступности The Last Days of American Crime
боевик, триллер, криминал 2020, США
Рецензия
Дезматч 5.2
Дезматч Triggered
боевик, комедия, ужасы 2020, ЮАР
Тайная власть 7.1
Тайная власть
драма 2018, Великобритания
Кровавая езда 7.1
Кровавая езда
драма, боевик, фантастика 2017, США
Апокалипсис. Дорога сквозь тьму 4.6
Апокалипсис. Дорога сквозь тьму Broken Darkness
боевик, драма, фантастика 2017, ЮАР
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