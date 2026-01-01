Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Шон Майкл
Sean Cameron Michael
Киноафиша
Персоны
Шон Майкл
Шон Майкл
Sean Cameron Michael
Дата рождения
24 декабря 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Кейптаун, ЮАР
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.0
Черные паруса
(2014)
7.4
Наследник
(2025)
7.1
Тайная власть
(2018)
Фильмография Шон Майкл
7.4
Наследник
How to Make a Killing
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Поймай мне убийцу
детектив, криминал, мини-сериал
2024, Великобритания
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.5
Людик
драма, криминал
2022, ЮАР
3.7
Последние дни американской преступности
The Last Days of American Crime
боевик, триллер, криминал
2020, США
Рецензия
5.2
Дезматч
Triggered
боевик, комедия, ужасы
2020, ЮАР
7.1
Тайная власть
драма
2018, Великобритания
7.1
Кровавая езда
драма, боевик, фантастика
2017, США
4.6
Апокалипсис. Дорога сквозь тьму
Broken Darkness
боевик, драма, фантастика
2017, ЮАР
Показать еще
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить