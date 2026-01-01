Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наоим Уэлтон
Наоим Уэлтон Naoimh Whelton
Киноафиша Персоны Наоим Уэлтон

Наоим Уэлтон

Naoimh Whelton

Актерское амплуа
Комедийный актёр

Популярные фильмы

Это хит! 7.0
Это хит! (2026)

Фильмография Наоим Уэлтон

Это хит! 7
Это хит! Power Ballad
комедия, мюзикл 2026, Ирландия / США
Смотреть трейлер
Показать еще
Россиян официально лишили выходного на Новый год из-за ситуации в стране: решение уже принято
Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике 
В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки
Тут всё дело в шляпе: тест на советское кино, где один головной убор может выдать героя с головой
 «Лучший сериал с Крисом Праттом»: боевик Amazon подобрался к 8 баллам на IMDb и уже переплюнул «Джека Ричера»
Это как «Сваты» или даже лучше: Стоянов и Добронравов покорили зрителей в летней новинке — за месяц сборы более 370 000 000 рублей
Все 8 серий уже вышли целиком: свежий сериал с рейтингом 7,2 на IMDb с Дженнифер Гарнер идеален на пару уютных вечеров
«Баклажан, у вас в Эфиопии все так тесты проходят?»: лишь те, кто выжил в 90-е, закончат 8/8 цитат из «Жмурок»
«Заяц-робот — технология Старка»: советский «Ну, погоди!» в США официально признали частью киновселенной Marvel
Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»
4 аниме на один день: рейтинг от 8,2, а на просмотр каждого понадобится меньше 5 часов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше