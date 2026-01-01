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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Мегуми Тоегути
Megumi Toyoguchi
Киноафиша
Персоны
Мегуми Тоегути
Мегуми Тоегути
Megumi Toyoguchi
Дата рождения
2 февраля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник
,
Герой фэнтези
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
9.1
Блич: Тысячелетняя кровавая война - Катастрофа
(2026)
8.5
Монстр
(2004)
8.4
Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире
(2021)
Фильмография Мегуми Тоегути
7.4
О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря
Gekijou-ban Tensei Shitara Slime Datta Ken: Soukai no Namida-hen
анимация, фэнтези, боевик, приключения, комедия, аниме
2026, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
9.1
Блич: Тысячелетняя кровавая война - Катастрофа
Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity
боевик, приключения, анимация, фантастика, фэнтези
2026, Япония
7.5
Драгоценности Рури
аниме , комедия
2025, Япония
6.8
Синий оркестр
аниме , музыка, драма
2023, Япония
7
О моём перерождении в слизь. Фильм
Gekijôban Tensei shitara slime datta ken
анимация, аниме
2022, Япония
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8.2
Рейтинг короля
комедия, приключения, аниме , фэнтези
2021, Япония
8.4
Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире
приключения, аниме , фэнтези, мелодрама
2021, Япония
8.1
О моем перерождении в слизь
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2018, Япония
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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