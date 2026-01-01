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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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О персоне
Фильмография
Ян Юэ
Yue Yang
Киноафиша
Персоны
Ян Юэ
Ян Юэ
Yue Yang
Дата рождения
11 октября 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Чандэ, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
9.2
В погоне за нефритом
(2026)
8.1
Моя девушка – инопланетянка
(2019)
7.2
Сы Цзинь
(2025)
Фильмография Ян Юэ
9.2
В погоне за нефритом
мелодрама, драма, дорама
2026, Китай
7.2
Сы Цзинь
драма, семейный, мелодрама, дорама
2025, Китай
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.1
Моя девушка – инопланетянка
драма, фэнтези, мелодрама, дорама
2019, Китай
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