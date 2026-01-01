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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Наталья Родригес
Natallia Rodrigues
Киноафиша
Персоны
Наталья Родригес
Наталья Родригес
Natallia Rodrigues
Дата рождения
22 мая 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Под покровом ночи
(2007)
6.6
Открытое море
(2019)
6.4
Комната
(2019)
Фильмография Наталья Родригес
4.6
Божественное наказание
Castigo divino
2026, Испания
6.4
Кракен: Черная книга часов
Kraken. El libro negro de las horas
2026, Испания
5.1
Всё, что мы потеряли
Todo lo que nunca fuimos
драма, мелодрама
2026, Испания / США
Смотреть трейлер
Билеты
5.9
Любовь, разделенная
Pared con pared
комедия, мелодрама
2024, Испания
Смотреть трейлер
5.8
Стоян
Stoyan
ужасы, триллер
2021, Испания
6.4
Комната
триллер, криминал, драма
2019, Испания
6.6
Открытое море
драма, криминал, детектив
2019, Испания
6.2
Ещё три свадьбы
Tres bodas de más
комедия
2013, Испания
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