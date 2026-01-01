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Наталья Родригес
Наталья Родригес Natallia Rodrigues
Киноафиша Персоны Наталья Родригес

Наталья Родригес

Natallia Rodrigues

Дата рождения
22 мая 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Под покровом ночи 7.3
Под покровом ночи (2007)
Открытое море 6.6
Открытое море (2019)
Комната 6.4
Комната (2019)

Фильмография Наталья Родригес

Божественное наказание 4.6
Божественное наказание Castigo divino
2026, Испания
Кракен: Черная книга часов 6.4
Кракен: Черная книга часов Kraken. El libro negro de las horas
2026, Испания
Всё, что мы потеряли 5.1
Всё, что мы потеряли Todo lo que nunca fuimos
драма, мелодрама 2026, Испания / США
Смотреть трейлер
Билеты
Любовь, разделенная 5.9
Любовь, разделенная Pared con pared
комедия, мелодрама 2024, Испания
Смотреть трейлер
Стоян 5.8
Стоян Stoyan
ужасы, триллер 2021, Испания
Комната 6.4
Комната
триллер, криминал, драма 2019, Испания
Открытое море 6.6
Открытое море
драма, криминал, детектив 2019, Испания
Ещё три свадьбы 6.2
Ещё три свадьбы Tres bodas de más
комедия 2013, Испания
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