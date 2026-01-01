Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Юлия Никонорова
Киноафиша
Персоны
Юлия Никонорова
Юлия Никонорова
Актерское амплуа
Романтическая актриса
Популярные фильмы
0.0
Близняшки. Борьба за наследника
(2026)
Фильмография Юлия Никонорова
Близняшки. Борьба за наследника
вертикальный сериал, мелодрама
2026, Россия
Показать еще
Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента
Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить