Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эрик Дамас
Eric Damas
Киноафиша
Персоны
Эрик Дамас
Эрик Дамас
Eric Damas
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Фальшивомонетчик
(2025)
Билеты
Фильмография Эрик Дамас
7.3
Фальшивомонетчик
L'affaire Bojarski
биография, криминал, драма
2025, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
Билеты
Показать еще
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»
Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
Выходные отменяются: 5 шикарных детективов для тех, кто уже устал ждать «Первый отдел-6»
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив
10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить