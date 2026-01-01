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Голди Хоун вместе с 1983 года
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Курт Рассел

Kurt Russell

Дата рождения
17 марта 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Спрингфилд, США
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Комедийный актёр

Биография Курта Рассела

Содержание:
Курт Рассел – Фильмы
  - Курт Рассел – «За бортом»
  - Курт Рассел – «Чудо»
  - Курт Рассел – «Форсаж 8»
  - Курт Рассел – «Стражи галактики 2»
Курт Рассел – Личная жизнь

Курт Рассел родился 17 марта 1951 года в городе Спрингфилд, Массачусетс в семье популярного телеактера Бинга Рассела и танцовщицы Луизы Джулии Крон. Он окончил общеобразовательную школу «Тысяча дубов», хотя еще в 11 лет начал профессиональную актерскую карьеру. Благодаря отцу юный актер заключил контракт с киностудией Уолта Диснея и участвовал в большом количестве телевизионных фильмов.

Курт Рассел – Фильмы

В 12 лет Рассел появился в экранизации бродвейского мюзикла «Это случилось на Всемирной выставке» с Элвисом Пресли. Он сыграл мальчишку, который за 25 центов бьет персонажа Элвиса по ноге, чтобы у того был повод пойти в больницу, где работает понравившаяся медсестра. После этого актер дважды играл самого Пресли: в биографической драме «Элвис» 1979 года и в криминальной драме «3000 миль до Грейсленда». Также Рассел озвучивал актера, играющего Элвиса Пресли в трагикомедии «Форрест Гамп». Прорыв в карьере Рассела произошел в 1981 году, когда на экраны вышел фантастический боевик «Побег из Нью-Йорка», снятый в стиле киберпанк. Рассел играет роль ветерана войны и особо опасного преступника Змея Плискина, который отправляется на остров-тюрьму, чтобы освободить попавшего в заложники президента. Фильм собрал большие кассовые сборы, но сиквел под названием «Побег из Лос-Анджелеса» вышел на экраны лишь в 1996 году. В 1982 году на экраны вышел апокалиптический фильм ужасов «Нечто» и почти провалился в прокате, но в 1980-х он был перевыпущен на видеокассетах и достиг статуса культового.

После этого актер сыграл в научно-фантастическом боевике «Звездные врата», а в 1997 году – в триллере «Авария». В 1998 году Рассел сыграл сержанта Тодда в еще одном фантастическом боевике «Солдат», а через три года появился в мелодраме с Томом Крузом «Ванильное небо». Также на счету актера несколько популярных комедий, в том числе «Силквуд» с Мерил Стрип и «За бортом» с Голди Хоун. В 2004 году Рассел сыграл главную роль в спортивной драме «Чудо», принесшей ему новую волну популярности. После этого он появился в картинах «Высший пилотаж», «Мечтатель» и «Посейдон». В 2007 году на экраны вышел триллер Квентина Тарантино «Доказательство смерти», а в 2015 исполнил роль господина Никто в очередном фильме франшизы «Форсаж» и появился в вестерне Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка». В 2017 году Рассел снялся в боевике «Форсаж 8» и фантастическом фильме «Стражи Галактики».

Курт Рассел – «За бортом»

Романтическая комедия режиссера «Красотки» Гэрри Маршалла 1987 года о сварливой и заносчивой Джоанне (Голди Хоун) – владелице огромной яхты. Супруги останавливаются на ней в небольшом городке, и Джоанна нанимает плотника Дина (Курт Рассел), чтобы установить на яхте новый деревянный шкаф. Когда Дин просит заплатить ему за работу, она окатывает его волной недовольства и отправляет восвояси. Но вскоре с ней происходит несчастье – когда яхта отчаливает, Джоанна падает за борт и ударяется головой, из-за чего теряет память. Она не может ничего о себе рассказать, и ее забирают в психиатрическую больницу, о чем узнает обиженный ею Дин. Он приходит за ней и забирает к себе домой, сказав, что она его жена Энни и мать четверых его сыновей.

Курт Рассел – «Чудо»

Спортивная драма Гэвина О`Коннора 2004 года, основанная на реальных событиях, имевших место на Олимпиаде 1980 года в СССР. Действие начинается за семь месяцев до олимпийского турнира в Лэйк-Плэсиде. Хоккеист Хёрб Брукс (Курт Рассел) получает назначение в качестве тренера сборной США. Он принимает нестандартное решение: быстро просмотрев лучших игроков американского студенческого хоккея, останавливает свой выбор на 26-ти спортсменах, которых считает наиболее подходящими для своих целей. Эта обойма игроков начинает тщательную многомесячную подготовку, итогом которой должна стать, казалось бы, несбыточная мечта — победа на Олимпиаде над, казалось бы, несокрушимой сборной СССР.

Курт Рассел – «Форсаж 8»

В 2017 году Рассел сыграл Господина Никто в криминальном боевике Гэри Грэя «Форсаж 8». Главный герой франшизы Доминик Торетто (Вин Дизель) вместе со своей возлюбленной Летти (Мишель Родригес) отправляется на отдых в Гавану, где ввязывается в местные уличные гонки на машине своего кузена и одерживает победу, но его автомобиль падает в море. Он позволяет сопернику оставить свою машину себе, а собственную отдает кузену взамен той, которая ушла на дно. Вскоре Доминика и всю его команду нанимает некая Сайфер (Шарлиз Терон) выкрасть устройство ЭМИ из военного аванпоста в Берлине.

Курт Рассел – «Стражи галактики 2»

Вторая часть фантастического боевика Джеймса Ганна о космических бездельниках, объединившихся в команду спасителей. Питер Квилл (Крис Прэтт), Гамора (Зои Салдана), Дракс (Дэйв Батиста), Ракета (Брэдли Купер) и малыш Грут (Вин Дизель), известные как Стражи Галактики, защищают некие анулаксные батареи от межпространственного монстра. Им это удается, и правительница расы суверенов Аиша (Элизабет Дебики) в качестве благодарности отдает команде космических спасителей сестру Гаморы, Небулу (Карен Гиллан), которую поймали за попытку украсть батареи. Но Ракета крадет пять драгоценных батарей для себя и оскорбляет верховную жрицу, после чего суверены атакуют корабль Стражей с помощью флота беспилотников. Внезапно на помощь Стражам приходит неизвестный, который мощными энергетическими разрядами уничтожает все суверенские беспилотники, однако из-за понесённых кораблём повреждений Стражи вынуждены совершить аварийную посадку на соседней планете. Спасителем Стражей оказывается отец Питера Эго (Курт Рассел).

Курт Рассел – Личная жизнь

В 1979 году Расселл женился на актрисе Сизон Хабли, в этом браке родился сын Бостон. В 1983 году супруги развелись, и Расселл съехался с актрисой Голди Хоун, с которой он познакомился еще в 16 лет на съемочной площадке. Дети актрисы от предыдущего брака с певцом Биллом Хадсоном признали Рассела как своего истинного отца, а в 1986 году у пары родился общий сын Уайатт.

Связи Курта Рассела
Кейт Хадсон
отчим и приемная дочь Кейт Хадсон
Голди Хоун
вместе с 1983 года Голди Хоун

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Соперники Амзиа Кинга 8.1
Соперники Амзиа Кинга (2025)
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Интересные факты о Курте Расселе

На момент съемок совместной картины Рассела и Хоун «За бортом» супруги уже 4 года как жили вместе.

В фильме «Чудо» на 20 ролей хоккеистов американской олимпийской сборной пробовалось более 4 тысяч человек.

Тренер хоккейной сборной Херб Брукс – прообраз главного героя картины «Чудо» погиб в автокатастрофе 11 августа 2003 года как раз в период съёмочного процесса.

Курт Рассел – либертарианец.

Фотографии Курта Рассела

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