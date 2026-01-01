Содержание:

Курт Рассел – Фильмы

- Курт Рассел – «За бортом»

- Курт Рассел – «Чудо»

- Курт Рассел – «Форсаж 8»

- Курт Рассел – «Стражи галактики 2»

Курт Рассел – Личная жизнь

Курт Рассел родился 17 марта 1951 года в городе Спрингфилд, Массачусетс в семье популярного телеактера Бинга Рассела и танцовщицы Луизы Джулии Крон. Он окончил общеобразовательную школу «Тысяча дубов», хотя еще в 11 лет начал профессиональную актерскую карьеру. Благодаря отцу юный актер заключил контракт с киностудией Уолта Диснея и участвовал в большом количестве телевизионных фильмов.

Курт Рассел – Фильмы

В 12 лет Рассел появился в экранизации бродвейского мюзикла «Это случилось на Всемирной выставке» с Элвисом Пресли. Он сыграл мальчишку, который за 25 центов бьет персонажа Элвиса по ноге, чтобы у того был повод пойти в больницу, где работает понравившаяся медсестра. После этого актер дважды играл самого Пресли: в биографической драме «Элвис» 1979 года и в криминальной драме «3000 миль до Грейсленда». Также Рассел озвучивал актера, играющего Элвиса Пресли в трагикомедии «Форрест Гамп». Прорыв в карьере Рассела произошел в 1981 году, когда на экраны вышел фантастический боевик «Побег из Нью-Йорка», снятый в стиле киберпанк. Рассел играет роль ветерана войны и особо опасного преступника Змея Плискина, который отправляется на остров-тюрьму, чтобы освободить попавшего в заложники президента. Фильм собрал большие кассовые сборы, но сиквел под названием «Побег из Лос-Анджелеса» вышел на экраны лишь в 1996 году. В 1982 году на экраны вышел апокалиптический фильм ужасов «Нечто» и почти провалился в прокате, но в 1980-х он был перевыпущен на видеокассетах и достиг статуса культового.

После этого актер сыграл в научно-фантастическом боевике «Звездные врата», а в 1997 году – в триллере «Авария». В 1998 году Рассел сыграл сержанта Тодда в еще одном фантастическом боевике «Солдат», а через три года появился в мелодраме с Томом Крузом «Ванильное небо». Также на счету актера несколько популярных комедий, в том числе «Силквуд» с Мерил Стрип и «За бортом» с Голди Хоун. В 2004 году Рассел сыграл главную роль в спортивной драме «Чудо», принесшей ему новую волну популярности. После этого он появился в картинах «Высший пилотаж», «Мечтатель» и «Посейдон». В 2007 году на экраны вышел триллер Квентина Тарантино «Доказательство смерти», а в 2015 исполнил роль господина Никто в очередном фильме франшизы «Форсаж» и появился в вестерне Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка». В 2017 году Рассел снялся в боевике «Форсаж 8» и фантастическом фильме «Стражи Галактики».

Курт Рассел – «За бортом»

Романтическая комедия режиссера «Красотки» Гэрри Маршалла 1987 года о сварливой и заносчивой Джоанне (Голди Хоун) – владелице огромной яхты. Супруги останавливаются на ней в небольшом городке, и Джоанна нанимает плотника Дина (Курт Рассел), чтобы установить на яхте новый деревянный шкаф. Когда Дин просит заплатить ему за работу, она окатывает его волной недовольства и отправляет восвояси. Но вскоре с ней происходит несчастье – когда яхта отчаливает, Джоанна падает за борт и ударяется головой, из-за чего теряет память. Она не может ничего о себе рассказать, и ее забирают в психиатрическую больницу, о чем узнает обиженный ею Дин. Он приходит за ней и забирает к себе домой, сказав, что она его жена Энни и мать четверых его сыновей.

Курт Рассел – «Чудо»

Спортивная драма Гэвина О`Коннора 2004 года, основанная на реальных событиях, имевших место на Олимпиаде 1980 года в СССР. Действие начинается за семь месяцев до олимпийского турнира в Лэйк-Плэсиде. Хоккеист Хёрб Брукс (Курт Рассел) получает назначение в качестве тренера сборной США. Он принимает нестандартное решение: быстро просмотрев лучших игроков американского студенческого хоккея, останавливает свой выбор на 26-ти спортсменах, которых считает наиболее подходящими для своих целей. Эта обойма игроков начинает тщательную многомесячную подготовку, итогом которой должна стать, казалось бы, несбыточная мечта — победа на Олимпиаде над, казалось бы, несокрушимой сборной СССР.

Курт Рассел – «Форсаж 8»

В 2017 году Рассел сыграл Господина Никто в криминальном боевике Гэри Грэя «Форсаж 8». Главный герой франшизы Доминик Торетто (Вин Дизель) вместе со своей возлюбленной Летти (Мишель Родригес) отправляется на отдых в Гавану, где ввязывается в местные уличные гонки на машине своего кузена и одерживает победу, но его автомобиль падает в море. Он позволяет сопернику оставить свою машину себе, а собственную отдает кузену взамен той, которая ушла на дно. Вскоре Доминика и всю его команду нанимает некая Сайфер (Шарлиз Терон) выкрасть устройство ЭМИ из военного аванпоста в Берлине.

Курт Рассел – «Стражи галактики 2»

Вторая часть фантастического боевика Джеймса Ганна о космических бездельниках, объединившихся в команду спасителей. Питер Квилл (Крис Прэтт), Гамора (Зои Салдана), Дракс (Дэйв Батиста), Ракета (Брэдли Купер) и малыш Грут (Вин Дизель), известные как Стражи Галактики, защищают некие анулаксные батареи от межпространственного монстра. Им это удается, и правительница расы суверенов Аиша (Элизабет Дебики) в качестве благодарности отдает команде космических спасителей сестру Гаморы, Небулу (Карен Гиллан), которую поймали за попытку украсть батареи. Но Ракета крадет пять драгоценных батарей для себя и оскорбляет верховную жрицу, после чего суверены атакуют корабль Стражей с помощью флота беспилотников. Внезапно на помощь Стражам приходит неизвестный, который мощными энергетическими разрядами уничтожает все суверенские беспилотники, однако из-за понесённых кораблём повреждений Стражи вынуждены совершить аварийную посадку на соседней планете. Спасителем Стражей оказывается отец Питера Эго (Курт Рассел).

Курт Рассел – Личная жизнь

В 1979 году Расселл женился на актрисе Сизон Хабли, в этом браке родился сын Бостон. В 1983 году супруги развелись, и Расселл съехался с актрисой Голди Хоун, с которой он познакомился еще в 16 лет на съемочной площадке. Дети актрисы от предыдущего брака с певцом Биллом Хадсоном признали Рассела как своего истинного отца, а в 1986 году у пары родился общий сын Уайатт.