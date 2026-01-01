Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Мехмет Айбарс Кая
Mehmet Aybars Kaya
Киноафиша
Персоны
Мехмет Айбарс Кая
Мехмет Айбарс Кая
Mehmet Aybars Kaya
Актерское амплуа
Путешественник
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Другая жизнь
(2022)
6.1
Семейная команда 2
(2025)
5.4
Kardes Takimi 3
(2026)
Фильмография Мехмет Айбарс Кая
5.4
Kardes Takimi 3
Kardes Takimi 3
приключения, комедия, семейный
2026, Турция
6.1
Семейная команда 2
Kardes Takimi 2
семейный
2025, Турция
7.2
Другая жизнь
драма, мелодрама
2022, Турция
Показать еще
Раньше мариновала грибы как все — теперь только «по-южному»: секрет в 1 добавке в маринад
Каким будет декабрь и вся зима, узнаем уже 29 августа: готовим сани летом по погодным приметам
Почему помидоры трескаются при консервировании: вот как избежать уродливых трещин и сохранить плотную кожицу
«16 часов бестолковщины»: детектив с Устюговым обошел «Невский», получил 7,3 на IMDb, но россияне массово плюются — причин масса
Японцы сняли своего «Брата» сразу после выхода фильма с Бодровым: Балабанов любил эту версию не меньше своей
«Тесты по утрам проходят или аристократы, или…»: угадаете великое советское кино по 6 «хмельным» цитатам про алкоголь?
Свою версию «Иди и смотри» студия Миядзаки сняла только спустя 3 года: истинный смысл этого аниме поняли единицы
Если любите запутанные расследования: 10 детективов с «Оскаром» и рейтингом IMDb от 7,2 до 8,2
«Заяц-робот — технология Старка»: советский «Ну, погоди!» в США официально признали частью киновселенной Marvel
«Баклажан, у вас в Эфиопии все так тесты проходят?»: лишь те, кто выжил в 90-е, закончат 8/8 цитат из «Жмурок»
Не только русские: настоящие корни «Смешариков» выдают Копатыч, Лосяш и одна «забытая» серия – не замечали 20 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить