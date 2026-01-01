Мехмет Айбарс Кая

Раньше мариновала грибы как все — теперь только «по-южному»: секрет в 1 добавке в маринад

Каким будет декабрь и вся зима, узнаем уже 29 августа: готовим сани летом по погодным приметам

Почему помидоры трескаются при консервировании: вот как избежать уродливых трещин и сохранить плотную кожицу

«16 часов бестолковщины»: детектив с Устюговым обошел «Невский», получил 7,3 на IMDb, но россияне массово плюются — причин масса

Японцы сняли своего «Брата» сразу после выхода фильма с Бодровым: Балабанов любил эту версию не меньше своей

«Тесты по утрам проходят или аристократы, или…»: угадаете великое советское кино по 6 «хмельным» цитатам про алкоголь?

Свою версию «Иди и смотри» студия Миядзаки сняла только спустя 3 года: истинный смысл этого аниме поняли единицы

Если любите запутанные расследования: 10 детективов с «Оскаром» и рейтингом IMDb от 7,2 до 8,2

«Заяц-робот — технология Старка»: советский «Ну, погоди!» в США официально признали частью киновселенной Marvel

«Баклажан, у вас в Эфиопии все так тесты проходят?»: лишь те, кто выжил в 90-е, закончат 8/8 цитат из «Жмурок»