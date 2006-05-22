Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маттеа Конфорти
Mattea Conforti
Дата рождения
22 мая 2006
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.9
Вызов
(2022)
6.6
Страна Рождества
(2019)
5.3
Смотритель
(2017)
Фильмография Маттеа Конфорти
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Мистика
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2026
2022
2019
2017
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Актриса
4
Заветы
драма, фантастика
2026, США
6.9
Вызов
драма, криминал, триллер
2022, США
6.6
Страна Рождества
драма, ужасы, мистика
2019, США
5.3
Смотритель
The Super
детектив, триллер, ужасы
2017, США
