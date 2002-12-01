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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Элизабет Ю
Elizabeth Yu
Киноафиша
Персоны
Элизабет Ю
Элизабет Ю
Elizabeth Yu
Дата рождения
1 декабря 2002
Возраст
23 года
Знак зодиака
Стрелец
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Аватар: Легенда об Аанге
(2024)
6.7
Май декабрь
(2023)
4.2
Крик: возвращение убийцы
(2024)
Фильмография Элизабет Ю
3.7
Утроба
Womb
ужасы, триллер
2025, США
Смотреть трейлер
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези
2024, США
4.2
Крик: возвращение убийцы
Black Spines
ужасы, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Май декабрь
May December
драма, мелодрама
2023, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
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