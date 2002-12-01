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Элизабет Ю
Элизабет Ю Elizabeth Yu
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Элизабет Ю

Elizabeth Yu

Дата рождения
1 декабря 2002
Возраст
23 года
Знак зодиака
Стрелец
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров, Драматический актёр

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Крик: возвращение убийцы 4.2
Крик: возвращение убийцы (2024)

Фильмография Элизабет Ю

Утроба 3.7
Утроба Womb
ужасы, триллер 2025, США
Смотреть трейлер
Аватар: Легенда об Аанге 7.4
Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези 2024, США
Крик: возвращение убийцы 4.2
Крик: возвращение убийцы Black Spines
ужасы, триллер 2024, США
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Май декабрь 6.7
Май декабрь May December
драма, мелодрама 2023, США
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