Николо Каруччо

В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки

Кладу лаврушку в морозилку: весь год не нарадуюсь своей хитрости - секрет от опытного шеф-повара

Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды

«Баклажан, у вас в Эфиопии все так тесты проходят?»: лишь те, кто выжил в 90-е, закончат 8/8 цитат из «Жмурок»

4 аниме на один день: рейтинг от 8,2, а на просмотр каждого понадобится меньше 5 часов

Все 8 серий уже вышли целиком: свежий сериал с рейтингом 7,2 на IMDb с Дженнифер Гарнер идеален на пару уютных вечеров

«Лучший sci-fi сериал в истории» урвал 8.4 на IMDb: это как «Игра Престолов», но в космосе и с идеальным финалом

Если любите запутанные расследования: 10 детективов с «Оскаром» и рейтингом IMDb от 7,2 до 8,2

Японцы сняли своего «Брата» сразу после выхода фильма с Бодровым: Балабанов любил эту версию не меньше своей

«Лучший сериал с Крисом Праттом»: боевик Amazon подобрался к 8 баллам на IMDb и уже переплюнул «Джека Ричера»