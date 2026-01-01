Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лаура Родригес Laura Rodriguez
Киноафиша Персоны Лаура Родригес

Лаура Родригес

Laura Rodriguez

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Дорогие няни-убийцы: Создано киллерами 0.0
Дорогие няни-убийцы: Создано киллерами (2026)

Фильмография Лаура Родригес

Дорогие няни-убийцы: Создано киллерами
Дорогие няни-убийцы: Создано киллерами
драма, криминал 2026, Мексика/Колумбия
Показать еще
Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды
«Под хрустящей корочкой сочная грудка»: курицу целиком кидаю в рассол — 4 часа и эффект круче, чем от маринада
Минус один учебный день с 1 сентября: школьников могут перевести на новое расписание уже в 2026-м
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих 
Откуда взялся Билл Шифр и как на самом деле зовут Диппера: 7 загадок «Гравити Фолз», которые мультсериал не раскрыл
Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+
«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем
Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино
Отдадим полцарства за правильный ответ: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с принцессой (тест)
Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше