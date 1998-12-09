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Эдженаз Учер
Ecenaz Üçer
Киноафиша
Персоны
Эдженаз Учер
Эдженаз Учер
Ecenaz Üçer
Дата рождения
9 декабря 1998
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Эскишехир, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
3.8
Мачеха
(2023)
0.0
Любовь вне времени
(2025)
Фильмография Эдженаз Учер
Любовь вне времени
вертикальный сериал, мелодрама
2025, Турция
3.8
Мачеха
драма
2023, Турция
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