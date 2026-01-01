Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мигель Гарсес
Miguel Garcés
Киноафиша
Персоны
Мигель Гарсес
Мигель Гарсес
Miguel Garcés
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.9
Воскресенье
(2025)
7.3
20 тысяч пород пчёл
(2023)
6.0
Бункер для богачей
(2025)
Фильмография Мигель Гарсес
Жанр
Все
Детектив
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2025
2023
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актер
4
6
Бункер для богачей
драма, криминал, триллер
2025, Испания
Наследие
триллер, детектив
2025, Испания
7.9
Воскресенье
Los domingos
драма
2025, Испания / Франция
7.3
20 тысяч пород пчёл
20.000 especies de abejas
драма
2023, Испания
