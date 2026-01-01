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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Нана Патекар
Nana Patekar
Киноафиша
Персоны
Нана Патекар
Нана Патекар
Nana Patekar
Дата рождения
1 января 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер
Рост
173 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.9
Салам, Бомбей
(1988)
7.2
Война за вакцины
(2023)
6.6
Добро пожаловать
(2007)
Фильмография Нана Патекар
5.8
О’Ромео
O' Romeo
боевик, криминал, драма
2026, Индия
Смотреть трейлер
4.2
Хаусфул-5
Housefull 5
комедия, драма, детектив
2025, Индия
Смотреть трейлер
7.2
Война за вакцины
The Vaccine War
драма, триллер
2023, Индия
6.6
Добро пожаловать
Welcome
комедия, драма
2007, Индия
7.9
Салам, Бомбей
Salaam Bombay!
драма, криминал
1988, Великобритания / Франция / Индия
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