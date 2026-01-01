Оповещения от Киноафиши
Марко Манетти
Marco Manetti
Дата рождения
15 января 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.8
Песни, мафия, Неаполь
(2013)
6.8
Идеальная иллюзия
(2022)
6.8
На всю катушку
(2022)
Фильмография Марко Манетти
1
6.8
Идеальная иллюзия
Perfetta illusione
мелодрама
2022, Италия
Смотреть трейлер
6.8
На всю катушку
Margini
комедия, драма, музыка
2022, Италия
6.4
Спотти и я
Io e Spotty
комедия
2022, Италия
5.2
Фантом. Ограбление по-итальянски
Diabolik - Ginko all'attacco!
боевик, криминал, детектив
2022, Италия
Смотреть трейлер
5.7
Дьяволик
Diabolik
криминал, триллер
2021, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.1
Омен. Наследие
Letto numero 6
ужасы, триллер
2019, Италия / Аргентина
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Любовь и преступление
Ammore e Malavita
мюзикл, мелодрама
2017, Италия
6.8
Песни, мафия, Неаполь
Song 'e Napule
комедия
2013, Италия
6.1
Самый лучший день
Giorno + bello, Il
комедия
2006, Италия
