Андрей Барило

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Андрей Владимирович Барило — российский актёр театра и кино, телеведущий, актёр Московского академического театра Сатиры. Родился 19 октября 1973 года в Шяуляе, Литовская ССР.
Сниматься в кино начал в начале 1990-х годов. Первая заметная роль — Валерий, столичный повеса, в фильме «Воровка».
С 17 октября 2016 по 16 сентября 2021 года вёл программу «Легенды космоса» на телеканале «Звезда».