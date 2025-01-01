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Андрей Барило
Андрей Барило Andrey Barilo
Киноафиша Персоны Андрей Барило

Андрей Барило

Andrey Barilo

Дата рождения
19 октября 1973
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Москва, Россия

Биография Андрея Барила

Андрей Владимирович Барило — российский актёр театра и кино, телеведущий, актёр Московского академического театра Сатиры. Родился 19 октября 1973 года в Шяуляе, Литовская ССР.

Сниматься в кино начал в начале 1990-х годов. Первая заметная роль — Валерий, столичный повеса, в фильме «Воровка».

С 17 октября 2016 по 16 сентября 2021 года вёл программу «Легенды космоса» на телеканале «Звезда».

Популярные фильмы

Иуда 7.0
Иуда (2013)
Продавец игрушек 5.8
Продавец игрушек (2012)
Вальс-бостон 5.4
Вальс-бостон (2013)

Фильмография Андрея Барила

Жанр
Год
Все 13 Фильмы 3 Сериалы 10 Актер 13
Паромщица. Долина Мечты
Паромщица. Долина Мечты
мелодрама 2023, Россия
Очень синяя борода
триллер 2023, Россия
Фальшивый флаг
Фальшивый флаг
детектив 2023, Россия
Затмение
Затмение
мелодрама 2018, Украина
Искупление
Искупление
криминал, мелодрама 2018, Россия
Дорога из жёлтого кирпича
Дорога из жёлтого кирпича
драма 2018, Россия
Отель счастливых сердец
Отель счастливых сердец
мелодрама 2018, Россия
Вторая жизнь Евы
Вторая жизнь Евы
драма, мелодрама 2017, Украина
Петрович
Петрович
драма, криминал, детектив 2013, Россия
Даша
Даша
драма, мелодрама 2013, Россия
Иуда 7
Иуда Iuda
драма 2013, Россия
Смотреть трейлер
Вальс-бостон 5.4
Вальс-бостон Bailando Boston
мелодрама 2013, Россия
Продавец игрушек 5.8
Продавец игрушек Prodavets igrushek
мелодрама, комедия 2012, Россия
Смотреть трейлер
Новости личной жизни Андрее Бариле
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