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Мари-Кристин Орри
Marie-Christine Orry
Киноафиша
Персоны
Мари-Кристин Орри
Мари-Кристин Орри
Marie-Christine Orry
Дата рождения
22 мая 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.8
У
(2007)
6.7
Тайна Анри Пика
(2019)
6.6
Мечтатель
(2023)
Фильмография Мари-Кристин Орри
6.3
Преступление на третьем этаже
Le crime du 3e étage
комедия, криминал
2026, Франция
6.6
Мечтатель
L'homme d'argile
драма, мелодрама
2023, Франция
6.4
Невероятно, но факт
Incroyable mais vrai
комедия
2022, Франция
Смотреть трейлер
6.7
Тайна Анри Пика
Le mystère Henri Pick
драма, комедия
2019, Франция / Бельгия
5.3
Моя бывшая подружка
Ex-Girlfriend / Ami-ami
комедия, мелодрама
2018, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
У
U
анимация
2007, Франция
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