Мари-Кристин Орри

В Fix Price скупаю нержавеющие миски по 199 рублей, но не для готовки: нашла им 3 шикарных применения в августе

Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных

Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться

7 российских сериалов 2026 года с рейтингами до 8,2: что смотреть, если хочется действительно удачную новинку

«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии

После этих концовок сидишь и молчишь: 5 фильмов с сюжетными поворотами, которые невозможно выбросить из головы

Включила этот хоррор ради Ани Тейлор-Джой и звезды «Очень странных дел»: признаюсь, финал там похлеще «Острова проклятых»

Спрятаны в глубине Netflix, а оторваться невозможно: 10 сериалов для тех, кто уже пересмотрел все очевидные хиты типа «Игры в кальмара»

5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb

Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно