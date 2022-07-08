Квентин Тарантино - американский кинорежиссер, сценарист, актер и кинопродюсер, внебрачный сын музыканта и актера Тона Тарантино, родился 27 марта 1963 года в Ноксвилле (Теннеси, США). Режиссеру дали имя в честь Квентина Компсона, героя романа «Шум и ярость» Уильяма Фолкнера. Когда Квентину было 2 года, они с матерью переехали в Лос-Анджелес, где и прошла большая часть его детства. Именно там он окончил младшую школу и начал посещать уроки драматического искусства. Когда мальчику было 8 лет, его мать второй раз вышла замуж, а он был усыновлен и получил фамилию Заступил, однако позже решил, что она не подходит для сцены и взял фамилию биологического отца. Интерес к миру кино появился у Тарантино еще в ранние годы. Его семья любила в свободное время ходить в кино, а сам он все время находился среди взрослых и очень много смотрел телевизор. Квентин часто разыгрывал дома спектакли с игрушками. В 17 лет он решил бросить школу и устроился работать билетером в кинотеатр, а позже в видеопрокат и параллельно учился на курсах актерского мастерства Джеймса Беста. На занятиях Тарантино встретился со сценаристом Крейгом Хейменном, который стал ему другом и соратником.

Фильмы Квентина Тарантино

Первый киносценарий под названием «Капитан Пичфуз и анчоусовый бандит» Квентин написал 1985 году, однако никто не захотел его реализовать. Спустя год Тарантино снял свой первый фильм, короткометражку «День рождения моего лучшего друга». Последние полчаса ленты были уничтожены пожаром, который разгорелся в лаборатории во время монтажа, но ее сценарий лег в основу картины «Настоящая любовь» (1993) Тони Скотта.

Квентин Тарантино - «Бешеные псы»

Сценарий первого полноценного фильма «Бешеные псы» (1992) Тарантино написал меньше, чем за месяц, и готов был воплотить его в жизнь даже с минимальным бюджетом, на 16-миллиметровую камеру с черно-белой пленкой, однако проект привлек внимание актера Харви Кейтеля, после чего получил финансовую поддержку Live Entertainment. Несмотря на присутствие сцен насилия, картина получила положительные отзывы и собрала хорошую кассу. «Бешеные псы» были показаны на кинофестивале Сандэнс и участвовали в программе Каннского кинофестиваля, а режиссер получил несколько международных наград.

Вскоре на экраны кинотеатров вышли две ленты, снятые по сценариям Квентина: «Настоящая любовь» Тони Скотта и «Прирожденные убийцы» Оливера Стоуна, обе картины были высоко оценены критиками и зрителями. Тарантино пришлось продать эти два сценария, чтобы инвестировать в «Бешеных псов».

Квентин Тарантино - «Криминальное чтиво»

Всемирную известность кинорежиссер получил после выхода фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году, который по сей день считается одним из лучших примеров американского независимого кино. Картина была с восторгом встречена зрителями, получила ряд престижных наград, а для некоторых актеров стала переломной в актерской карьере, к примеру, Джон Траволта в «Чтиве» вернулся в киноидустрию после неудачных для себя 80-х годов. Он, Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон за участие в проекте получили по «Оскару».

Следующим проектом Тарантино стала черная комедия «Четыре комнаты», над созданием которой также трудились Роберт Родригес, Эллисон Андерс и Александр Рокуэлл. Статус культового фильм не приобрел, однако нашел своих поклонниках в узких кругах.

В 1996 году вышел фильм «От заката до рассвета», в котором Квентин выступил в качестве автора сценария и актера. В картине он сыграл свою самую значительную роль - Ричи Гекко, психопата-параноика.

Квентин Тарантино - «Джеки Браун»

В 1997 году свет увидело новое творение режиссера, криминальная драма «Джеки Браун», снятая по роману «Ромовый пунш» Элмора Леонарда, любимому произведению Квентина. К сожалению, успеха его предыдущих лент фильм повторить не смог, после чего на целых 6 лет Тарантино ушел из кино, занимаясь в основном продюссированием и эпизодически играя в малоизвестных телефильмах и телепроектах.

Квентин Тарантино - «Убить Билла»

Возвращение культового режиссера состоялось в 2003 году с первой частью криминального боевика «Убить Билла». Исполнительница главной роли Ума Турман помогала Квентину в создании сценария. Фильм оказался очень успешным в прокате, окупив себя 6 раз, а в 2004 году на экраны вышла вторая часть истории, которая также собрала большую кассу.

В 2007 году Тарантино и Родригес выпустили новый совместный проект – триллер «Грайндхаус». Фильм стилизован под дешевые кинотеатры 70-х годов и местами пародирует низкопробные фильмы ужасов того периода. Несмотря на то, что лента оказалась настоящим провалом в американском прокате, она получила высокие оценки критиков, а режиссеры позже выпустили ее в двух отдельных фильмах. Так на экраны вышли «Планета страха» (2007) Роберта Родригеса и «Доказательства смерти» (2007) Квентина Тарантино.

В 2009 году на экраны кинотеатров вышел новый фильм Тарантино «Бесславные ублюдки», который считается одним из самых успешных проектов десятилетия. Идея картины пришла к режиссеру еще в 2001 году, и планировалось выпустить ее к 2004, однако Квентин предпочел ей «Убить Билла». Лента получила множество премий, в том числе «Оскар» и «Золотой Глобус». В 2012 году режиссер выпустил спагетти-вестерн «Джанго освобожденный». Главные роли в картине исполнили Джейми Фокс, Кристоф Вальц и Леонардо ДиКаприо. Картина пополнила список оскароносных работ Квентина Тарантино. В 2015 году Тарантино снял детективный вестерн «Омерзительная восьмерка» был удостоен премии «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус».

Личная жизнь Квентина Тарантино

На счету режиссера много романов с известными женщинами, включая актрис Миру Сорвино и Джули Дрейфус, режиссеров Эллисон Андерс и Софию Копполу, комедийных актрис Кэти Гриффин и Маргарет Чо. В СМИ ходили слухи о его отношениях с Умой Турман, так как они много времени проводили вместе, однако Квентин сам их опроверг. Тарантино никогда не был женат, у него нет детей. В июле 2017 режиссер всех удивил помолвкой с 32-летней и моделью и певицей Даниэлой Пик, дочерью израильского певца, композитора и поэта Цвики Пика. С ней он познакомился в 2009 году, когда приезжал на промо-тур своего фильма «Бесславные ублюдки»