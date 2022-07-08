Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Квентин Тарантино

Квентин Тарантино

Quentin Tarantino
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино Quentin Tarantino
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 марта 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Актер, Продюсер
Личные связи
Ума Турман
Ума Турман
близкие друзья и коллеги
Биография Квентин Тарантино

Квентин Тарантино - американский кинорежиссер, сценарист, актер и кинопродюсер, внебрачный сын музыканта и актера Тона Тарантино, родился 27 марта 1963 года в Ноксвилле (Теннеси, США). Режиссеру дали имя в честь  Квентина Компсона, героя романа «Шум и ярость» Уильяма Фолкнера. Когда Квентину было 2 года, они с матерью переехали в Лос-Анджелес, где и прошла большая часть его детства. Именно там он окончил младшую школу и начал посещать уроки драматического искусства. Когда мальчику было 8 лет, его мать второй раз вышла замуж, а он был усыновлен и получил фамилию Заступил, однако позже решил, что она не подходит для сцены и взял фамилию биологического отца. Интерес к миру кино появился у Тарантино еще в ранние годы. Его семья любила в свободное время ходить в кино, а сам он все время находился среди взрослых и очень много смотрел телевизор. Квентин часто разыгрывал дома спектакли с игрушками. В 17 лет он решил бросить школу и устроился работать билетером в кинотеатр, а позже в видеопрокат и параллельно учился на курсах актерского мастерства Джеймса Беста. На занятиях Тарантино встретился со сценаристом Крейгом Хейменном, который стал ему другом и соратником.

Фильмы Квентина Тарантино

Первый киносценарий под названием «Капитан Пичфуз и анчоусовый бандит» Квентин написал 1985 году, однако никто не захотел его реализовать. Спустя год Тарантино снял свой первый фильм, короткометражку «День рождения моего лучшего друга». Последние полчаса ленты были уничтожены пожаром, который разгорелся в лаборатории во время монтажа, но ее сценарий лег в основу картины «Настоящая любовь» (1993) Тони Скотта.

Квентин Тарантино  - «Бешеные псы»

Сценарий первого полноценного фильма «Бешеные псы» (1992) Тарантино написал меньше, чем за месяц, и готов был воплотить его в жизнь даже с минимальным бюджетом, на 16-миллиметровую камеру с черно-белой  пленкой, однако проект привлек внимание актера  Харви Кейтеля, после чего получил финансовую поддержку Live Entertainment. Несмотря на присутствие сцен насилия, картина получила положительные отзывы и собрала хорошую кассу. «Бешеные псы» были показаны на кинофестивале Сандэнс и участвовали в программе Каннского кинофестиваля, а режиссер получил несколько международных наград.

Вскоре на экраны кинотеатров вышли две ленты, снятые по сценариям Квентина: «Настоящая любовь» Тони Скотта и «Прирожденные убийцы» Оливера Стоуна, обе картины были высоко оценены критиками и зрителями. Тарантино пришлось продать эти два сценария, чтобы инвестировать в «Бешеных псов».

Квентин Тарантино - «Криминальное чтиво»

Всемирную известность кинорежиссер получил после выхода фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году, который по сей день считается одним из лучших примеров американского независимого кино. Картина была с восторгом встречена зрителями, получила ряд престижных наград, а для некоторых актеров стала переломной в актерской карьере, к примеру, Джон Траволта в «Чтиве» вернулся в киноидустрию после неудачных для себя 80-х годов. Он, Ума Турман и  Сэмюэл Л. Джексон за участие в проекте получили по «Оскару».

Следующим проектом Тарантино стала черная комедия «Четыре комнаты», над созданием которой также трудились Роберт Родригес, Эллисон Андерс и Александр Рокуэлл. Статус культового фильм не приобрел, однако нашел своих поклонниках в узких кругах.

В 1996 году вышел фильм «От заката до рассвета», в котором Квентин выступил в качестве автора сценария и актера. В картине он сыграл свою самую значительную роль - Ричи Гекко, психопата-параноика.

 Квентин Тарантино  - «Джеки Браун»

В 1997 году свет увидело новое творение режиссера, криминальная драма «Джеки Браун», снятая по роману «Ромовый пунш» Элмора Леонарда, любимому произведению Квентина. К сожалению, успеха его предыдущих лент фильм повторить не смог, после чего на целых 6 лет Тарантино ушел из кино, занимаясь в основном продюссированием и эпизодически играя в малоизвестных телефильмах и телепроектах.

Квентин Тарантино - «Убить Билла»

Возвращение культового режиссера состоялось в 2003 году с первой частью криминального боевика «Убить Билла». Исполнительница главной роли Ума Турман помогала Квентину в создании сценария. Фильм оказался очень успешным в прокате, окупив себя 6 раз, а в 2004 году на экраны вышла вторая часть истории, которая также собрала большую кассу.

В 2007 году Тарантино и Родригес выпустили новый совместный проект – триллер «Грайндхаус». Фильм стилизован под дешевые кинотеатры 70-х годов и местами пародирует низкопробные фильмы ужасов того периода. Несмотря на то, что лента оказалась настоящим провалом в американском прокате, она получила высокие оценки критиков, а режиссеры позже выпустили ее в двух отдельных фильмах. Так на экраны вышли «Планета страха» (2007) Роберта Родригеса и «Доказательства смерти» (2007) Квентина Тарантино.

В 2009 году на экраны кинотеатров вышел новый фильм Тарантино «Бесславные ублюдки», который считается одним из самых успешных проектов десятилетия. Идея картины пришла к режиссеру еще в 2001 году, и планировалось выпустить ее к 2004, однако Квентин предпочел ей «Убить Билла». Лента получила множество премий, в том числе «Оскар» и «Золотой Глобус». В 2012 году режиссер выпустил спагетти-вестерн «Джанго освобожденный». Главные роли в картине исполнили Джейми Фокс, Кристоф Вальц и Леонардо ДиКаприо. Картина пополнила список оскароносных работ Квентина Тарантино. В 2015 году Тарантино снял детективный вестерн «Омерзительная восьмерка» был удостоен премии «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус».

Личная жизнь Квентина Тарантино

На счету режиссера много романов с известными женщинами, включая актрис Миру Сорвино и Джули Дрейфус, режиссеров Эллисон Андерс и Софию Копполу, комедийных актрис Кэти Гриффин и Маргарет Чо. В СМИ ходили слухи о его отношениях с Умой Турман, так как они много времени проводили вместе, однако Квентин сам их опроверг. Тарантино никогда не был женат, у него нет детей. В июле 2017 режиссер всех удивил помолвкой с 32-летней и моделью и певицей Даниэлой Пик, дочерью израильского певца, композитора и поэта Цвики Пика. С ней он познакомился в 2009 году, когда приезжал на промо-тур своего фильма «Бесславные ублюдки»

Интересные факты о Квентин Тарантино

- В одном из интервью Квентин признался, что склонен к фут-фетишу (сексуальное влечение к ступням).

- Тарантино является одним из создателей кинокомпании A Band Apart, в которой также состоят Джон Ву и Люк Бессон.

- Режиссер Роберт Родригес – близкий друг Квентина

Фильмография Квентин Тарантино
Эннио. Маэстро
Эннио. Маэстро
биография, документальный, музыка 2021, Италия / Бельгия / Нидерланды / Япония
7.0
Джанго и Джанго
Джанго и Джанго
документальный 2021, Италия
6.0
Однажды... Тарантино
Однажды... Тарантино
документальный 2019, США
6.0
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
комедия, драма 2019, США
7.0
Почему мы креативны?
Почему мы креативны?
документальный 2018, Германия
6.0
Омерзительная восьмерка
Омерзительная восьмерка
комедия, вестерн, триллер 2015, США
7.0
Джанго освобожденный
Джанго освобожденный
вестерн 2012, США
8.0
Бесславные ублюдки (реж. версия)
Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.0
Все фильмы
Фотографии Квентин Тарантино Все фотографии
Квентин Тарантино Ума Турман и Квентин Тарантино Квентин Тарантино Квентин Тарантино
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Квентин Тарантино показывал своему двухлетнему сыну «Гадкого я 2» и «Свинку Пеппу» Оказалось, что режиссер очень высокого мнения о «Свинке Пеппе».
Написать
8 июля 2022 13:46
Кроссовер «Джанго освобожденного» и «Зорро» не состоится Об этом поведал сценарист проекта Джеррод Кармайкл.
Написать
21 июня 2022 13:38
Эксклюзивно для Киноафиши: Данила Якушев делится списком любимых фильмов и сериалов В онлайн-кинотеатре KION вышел сериал «Женщина в состоянии развода». Это комедийно-драматическая история с Марией Машковой в главной роли о женщине, которой нужно найти мужчину, чтобы родить ребенка как можно скорее. Одним из потенциальных партнеров героини является актер Данила Якушев. Специально для Киноафиши он рассказал о своих кинопредпочтениях.
Написать
16 июня 2022 16:02
Все новости
Статьи о персоне
Фото: как сегодня выглядят звезды фильма «От заката до рассвета» Культовый фильм от культового дуэта Роберт Родригес + Квентин Тарантино с почти рекордным по меркам 90-х количеством звезд – выясняем, как они выглядят сегодня.
Написать
20 ноября 2018 00:00
20 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни Эти фильмы каждый человек обязательно должен увидеть хотя бы однажды.
Написать
31 октября 2018 00:01
Все статьи
Связи
Ума Турман
Ума Турман Uma Thurman
близкие друзья и коллеги
Все связи
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши