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Дарья Циберкина
Киноафиша Персоны Дарья Циберкина

Дарья Циберкина

Дата рождения
26 июля 1987
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев

Биография Дарьи Циберкиной

Дарья Александровна Циберкина — российская актриса театра и кино. Родилась 26 июля 1987 года в Феодосии.

В 2007 году окончила СПбГАТИ (курс Ю. М. Красовского) и была принята в труппу Театра имени Ленсовета.

На экране дебютировала в фильме «Морфий». В дальнейшем снималась в проектах «Объявлены в розыск», «Летучий отряд», «Анна Каренина», «Преступление и наказание». Популярность получила в 2013 году после роли Евгении Мурашовой в сериале «Морские дьяволы. Смерч» и его продолжениях.

Среди других заметных работ — сериал «Дружина», где сыграла Ладу, и «Ультиматум», где исполнила одну из главных ролей. В 2017 году появилась в фильмах «Обгоняя время» и «Обратные реакции». После перерыва вернулась на экраны в 2021 году в трагикомедии «5 недель», получившей фестивальные награды.

Популярные фильмы

5 недель 5.0
5 недель (2021)
Обгоняя время 0.0
Обгоняя время (2019)

Фильмография Дарьи Циберкиной

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актриса 2
5 недель 5
5 недель 5 weeks
комедия 2021, Россия
Обгоняя время
Обгоняя время
драма, исторический 2019, Россия
Новости личной жизни Дарье Циберкиной
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