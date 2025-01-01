Дарья Циберкина

Дарья Александровна Циберкина — российская актриса театра и кино. Родилась 26 июля 1987 года в Феодосии.

В 2007 году окончила СПбГАТИ (курс Ю. М. Красовского) и была принята в труппу Театра имени Ленсовета.

На экране дебютировала в фильме «Морфий». В дальнейшем снималась в проектах «Объявлены в розыск», «Летучий отряд», «Анна Каренина», «Преступление и наказание». Популярность получила в 2013 году после роли Евгении Мурашовой в сериале «Морские дьяволы. Смерч» и его продолжениях.

Среди других заметных работ — сериал «Дружина», где сыграла Ладу, и «Ультиматум», где исполнила одну из главных ролей. В 2017 году появилась в фильмах «Обгоняя время» и «Обратные реакции». После перерыва вернулась на экраны в 2021 году в трагикомедии «5 недель», получившей фестивальные награды.