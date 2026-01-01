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Юссеф Керкур
Youssef Kerkour
Киноафиша
Персоны
Юссеф Керкур
Юссеф Керкур
Youssef Kerkour
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Немного света
(2022)
7.5
Все совпадения неслучайны
(2024)
7.4
Стив
(2025)
Фильмография Юссеф Керкур
Заключенный
боевик, триллер
2026, Великобритания
4.6
Галеристки
The Gallerist
триллер
2026, США / Франция
6.9
Актёр
The Actor
криминал, драма, детектив
2025, США
Смотреть трейлер
7.4
Стив
Steve
комедия, драма
2025, Ирландия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.5
Все совпадения неслучайны
драма
2024, США
7.7
Немного света
A Bit of Light
драма
2022, Великобритания
6.6
Прошлое не отпустит
драма, триллер, детектив, мини-сериал
2021, Великобритания
7.2
Центральный Багдад
драма, криминал, триллер
2020, Великобритания
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