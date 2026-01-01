Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Аарон ЛаПланте
Aaron LaPlante
Киноафиша
Персоны
Аарон ЛаПланте
Аарон ЛаПланте
Aaron LaPlante
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Путешественник, Актер озвучки, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.3
Первобытный
(2019)
7.6
GOAT: Мечтай по крупному
(2026)
Билеты
6.8
Последнее приключение
(2025)
Фильмография Аарон ЛаПланте
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Комедия
Музыка
Приключения
Семейный
Спорт
Год
Все
2026
2025
2019
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
7.6
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.8
Последнее приключение
Fixed
анимация, комедия
2025, США
Смотреть трейлер
8.3
Первобытный
боевик, приключения
2019, США
