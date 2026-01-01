Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Линь Цзые
Lin Ziye
Киноафиша
Персоны
Линь Цзые
Линь Цзые
Lin Ziye
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
0.0
Расцвет силы
(2026)
Фильмография Линь Цзые
Расцвет силы
драма, мелодрама
2026, Китай
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