Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Линь Цзые Lin Ziye
Киноафиша Персоны Линь Цзые

Линь Цзые

Lin Ziye

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Расцвет силы 0.0
Расцвет силы (2026)

Фильмография Линь Цзые

Расцвет силы
Расцвет силы
драма, мелодрама 2026, Китай
Показать еще
Порожки выдают устаревший и колхозный ремонт: в 2026 году дизайнеру призывают стелить пол в квартирах только так
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше